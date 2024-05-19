İstanbullunun parasını Roma’da yedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili anlaşmayı imzalamak için İtalya'ya gitti. İmamoğlu'nun yanında götürdüğü 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiyle birlikte geceliği 45 bin ile 98 bin lira arasında değişen şehrin en lüks otellerinden Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konaklaması tepki çekti.Her fırsatta 'İsraf bitecek' diyerek algı oluşturan İBB Başkanı İmamoğlu'nun İBB'nin parasıyla yaptığı bu gezi 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti. Gezinin, alt sınırdan bile hesaplandığında 20 milyon lirayı aşkın bir bedeli var. Ünlü şef Francesco Bonanni'nin menüsünü hazırladığı otelin restoranında kişi başı yemek 10 bin lira. İBB resmi heyetinin dışında kalan gazeteciler için Molto Restoran'da verilen akşam yemeği menüleri 5-10 bin lira arasında değişiyor.Gazeteci ekibinin büyük bölümü spor medyası yerine İmamoğlu'nu destekleyen siyasi haberlere imza atan fondaş gazetecilerden oluşuyor. Gezi THY'den kiralanan 'Çekmeköy' adlı Boeing-737 model uçakla yapıldı. Uçağın kirası da İBB'nin kasasından çıktı. Roma çıkarmasında kafilede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da yer aldı.