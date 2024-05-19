İstanbul'daki 20 üniversiteden öğrenciler 'Üniversiteler Kıyamda' çağrısı ile Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenciler ellerinde "Katil İsrail ve suç ortağı ABD döktükleri kanda boğulacak", "Filistin'de soykırıma dur de", "Gazze'deki 12 üniversitenin tamamı İsrail tarafından yok edildi", "Filistin halkı yalnız değildir", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Özgür Filistin'in yanındayız", "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor" ve "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.Öğrenciler bir süre "Meydanda, kampüste, intifada her yerde", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Nehirden denize, özgür Filistin", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "İnsanlık vicdanı siyonizmi yenecek" sloganları attı.Program, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Abdullah Muhammed Khan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ortak basın bildirisini okuyan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Murat Faruk Alparslan, İsrail rejiminin Filistin'de sürdürdüğü işgal, soykırım ve tehcirin 7 Ekim'de başlamadığını, 75 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini söyledi. Alparslan, "Aksa Tufanı, onlarca yıldır süregelen işgale, yağmaya ve katliamlara karşı verilen mücadelenin haklı bir tezahürüdür." dedi.Alparslan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım siyasetinin dayanılmaz boyutlara ulaşınca İsrail'i kerhen kınayıp Hamas'a terör yaftası yapıştıran zihniyetin vicdandan ve ahlaktan yoksun olduğunu dile getirdi. İsrail'in 1.5 milyondan fazla insanı göçe zorladığı Refah'a ABD desteğiyle yeni bir saldırı düzenlediğini de kaydeden Alparslan, şöyle konuştu:35 binden fazla insanın İsrail tarafından vahşice katledilmesinin ardından Refah'a yönelik herhangi bir saldırı bu felaketi daha da derinleştirecektir. Bu insani krizin daha fazla derinleşmemesi adına Refah'a yönelik bütün saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'den, dünyanın dört bir yanında siyonist çetenin katliamlarına karşı çıkan özgür dünyanın özgür gençlerine ve kampüsleri intifada kamplarına çeviren cesur üniversite öğrencilerine selam olsun. Türkiye'deki muhtelif üniversitelerin öğrencileri olarak, Hamas'a ve şanlı Kassam tugaylarına selamlarımızı iletiyoruz. Bu şerefli direnişin 224. gününde desteğimizin sürdüğünü gururla haykırıyor ve intifadanın özgür gençleri olarak mücahitlerin yolunu yolumuz biliyoruz.İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamın miladı olan Nekbe gününün 76. yıl dönümünde bir kez daha seslerini yükselttiklerini kaydeden Alpasrlan, "Filistin'in izzetli halkına karşı işlenen insanlık suçunun bir an önce son bulmasını ve siyonist zalimlerin, başta ABD olmak üzere bütün işbirlikçi devletlerin ve şirketlerin cezalandırılmasını yüce Allah'tan gayretlerimizle beraber diliyoruz? Şehitlerin yolu yolumuz, hayatları hayatlarımız, ölümleri ölümlerimiz. Akıbet ancak Müslümanların, müttakilerin ve inananların olacaktır" ifadelerini kullandı.Basın açıklaması daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Tarık Rauf Özyayla tarafından İngilizce, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Mehmet Akif Baydemir tarafından da Arapça olarak okundu. Hayatını kaybeden Filistinler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından yapılan dua ile eylem sona erdi.Eyleme, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı. Ayrıca eş zamanlı olarak Selçuk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden öğrenciler de kendi şehirlerinde eylem düzenledi.