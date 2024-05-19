Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet görevlilerinin ifadeleri ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarında yer alan ve açığa alınmasının ardından adliyeye sevk edilen emniyet görevlilerinin ifadelerine SABAH ulaştı. Emniyet görevlileri Sertçelik'le yaptıkları facetime görüşmeleri kabul etti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.