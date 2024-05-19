Millet Bahçesi’nde 19 Mayıs kutlandı! DEM Partili belediye başkanı kutlamalara katılmadı

Batman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Batman Valiliği'nde bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Millet Bahçesinde devam etti. Batman Valisi Canalp, Millet Bahçesinin girişinde öğrencilerle selamlaştı.

Spor gösterileri, müzik dinletisi ve folklor gösterilerinin yer aldığı programda, çeşitli yarışma dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öte yandan, Batman'daki kutlamalara DEM Partili Belediye Başkanı Gülistan Sönük katılmadı.