Sağlıkçılar milletin ak yüzleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.Erdoğan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Afet bölgesinde, gecesini gündüzüne katarak depremzede vatandaşlarımıza şifa eli uzatan, sağlık çalışanlarımızın kahramanlık öyküleri, milletimizin yüreğinin en derinine işlemiştir. Arama-kurtarma ekiplerindeki hemşire ve ebeler, afet sonrası müdahale ve destek süreçlerinde, binlerce canımızın hayata tutunmasına vesile olmuştur.Sahip olduğu bilgi ve deneyimi, şefkat peteğinden süzerek şifa balına çeviren her bir hemşiremiz, milletimizin ak yüzleri. Savaş, salgın, afet gibi en karanlık dönemlerde, insanlık nöbeti tutarak ülkemizi aydınlığa eriştiren tüm sağlık neferlerimizi, bütün sağlık şehitlerimizi, hemşire ve ebelerimizi, minnetle yâd ediyorum.Doğal ve fıtri olanın en öz haline yakından şahitlik eden, bu şahitliği şefkatli bir rehberliğe dönüştüren ebelerimiz, doğum mucizesinin en kıymetli emanetçileridir. İnsanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Ölümün, nefes aldırmadığı Gazze'de, bütün çabasını yine yaşamdan yana ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına, bir Müslüman, bir anne olarak teşekkürlerimi sunuyorum."Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Emine Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi. Program, Bilkent Şehir Hastanesi Korosu'nun müzik dinletisiyle sonra erdi.