Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü
Giriş Tarihi: 19.5.2024 20:56 Son Güncelleme: 19.5.2024 21:03

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İran'a gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, " İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Reisi’nin helikopter kazası bizleri üzdü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopter kazasına ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. İran halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür." dedi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

İran makamlarıyla irtibat halinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü
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