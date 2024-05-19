Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri'nden Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi
Giriş Tarihi: 19.5.2024 20:28 Son Güncelleme: 19.5.2024 20:47

SON DAKİKA | Dışişleri'nden Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." denildi.

SON DAKİKA | Dışişleri’nden Reisi’nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kazaya ilişkin gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

İRAN'A ARAMA KURTARMA DESTEĞİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

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SON DAKİKA | Dışişleri'nden Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi
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