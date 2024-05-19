SON DAKİKA | Dışişleri’nden Reisi’nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi

İRAN'A ARAMA KURTARMA DESTEĞİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."