Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimiz yarınlarımız için en büyük güvencemizdir!
Giriş Tarihi: 19.5.2024 09:54

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimiz yarınlarımız için en büyük güvencemizdir!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında ""Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimiz yarınlarımız için en büyük güvencemizdir!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Aziz milletimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin 105'inci yılında, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin aziz kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum. Sevgili gençler! Bayramınız kutlu olsun" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimiz yarınlarımız için en büyük güvencemizdir!
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