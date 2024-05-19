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Giriş Tarihi: 19.5.2024 22:02 Son Güncelleme: 19.5.2024 22:02

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AA
Türk arama kurtarma ekibi, İran’a intikal için yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
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