Üsküdar’da alicengiz oyunu... CHP’li yönetimden sosyal yardım algısı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen eski Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği projesini başlattı. İlçe meclisinde alınan karar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dedetaş, "Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik. Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi'ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz" dedi. CHP'li yönetiminin, emekliler üzerinden yapmaya çalıştığı sosyal yardım algısı yaptığı belediyenin 'Emeklilere Pazar Desteği Başvuru Koşulları'nda ortaya çıktı.

'EMEKLİLERDE KİŞİ BAŞI GELİRİN 5 BİN 665 LİRA OLMASI ŞART'

Belediyenin sitesinde ise Pazar desteğinin alınabilmesinin şartları ise şu şekilde aktarıldı: "2022 sayılı sosyal hizmetler kanununa göre; her nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az ise muhtaç kabul edilmektedir. Dolayısıyla kişi başı geliri 5 bin 665 TL ve altı emekliler Pazar Desteği Projesi kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Yılda bir defaya mahsus, kişi başı geliri bir asgari ücretin 3'te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlarımıza verilecektir. Hanede birden fazla emekli vatandaşımız olması durumunda destekten yalnızca bir emekli vatandaşımız yararlanabilecektir. Başvuru sırasında teslim alınan belgeler ve beyan edilen bilgiler doğrultusunda sıralamayı belirlemek üzere kriterler üzerinden puanlama yapılacaktır. Yapılan puanlama sonucunda öncelikli hanelerde sıralamaya göre sosyal inceleme gerçekleştirilecek. Sosyal inceleme sonucu kriterlere uygun hanelerde emekli vatandaşlarımızın banka hesaplarına bir defaya mahsus 5 bin TL'lik pazar desteği yatırılacaktır."

6 BİN AİLEYE BİN 500 TL VERİYORDUK BU YIL 2 BİN 500 TL OLACAKTI

Üsküdar'da 31 Mart'a kadar olan süreçte 6 bin aileye Destek Kart ile her ay 1000-bin 500 TL yatırıldığını bu yıl bu ücretin 2 bin ila 2 bin 500 TL'ye yükselteceklerini aktaran eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise CHP'li yönetimin sosyal yardım algısını afişe etti.

'3 BİN EMEKLİMİZE VE BÜYÜKLERİMİZE KASA KASA MEYVE GÖNDERİYORDUK'

Üsküdar'da CHP'li yönetimin istediği kriterlere uygun 60 yaş üstü 5 bin hane olmadığını söyleyen Türkmen, "Üzücü bir algı cambazlığı ile karşı karşıyayız. Kaymakamlığın onayladığı 6 bin aileye Destek Kart ile her ay bin – bin 500 lira yatırıyorduk. Bu yıl aylık 2 bin -2 bin 500 lira olacaktı. Bunu kesip, 60 yaş üstüne aylık 400 lirayı "pazar desteği" diyerek dev bir icraat gibi duyuruyorlar. İstenen şartlar öyle "garip" ki, Üsküdar'da bu şartlara uygun 60 yaş üstü 5 bin hane yok. Biz her ay 2-3 bin emekli vatandaşımıza, büyüklerimize kasa kasa meyve sebze yolluyorduk, buradan da paylaşıyorduk biliyorsunuz. Sosyal yardım iyidir, artarak devam etmesinden sadece memnuniyet duyarız, lakin böyle değil. Üsküdarlı hemşehrilerimize buradan çağrımdır, varolan haklarınıza sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.