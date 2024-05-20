19 Mayıs ruhu 105 yaşında

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 105. yılında tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Samsun'da "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" nde yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve Çiftlik Caddesi güzergâhında yapılan yürüyüşte 1919 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.Muğla Fethiye'de dalış okulundaki dalgıçlar deniz altında Türk Bayrağı açtı.Konya'da kutlamalar, Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Protokol ve törene katılanlar Mevlana Meydanı'ndan Mevlana Kültür Merkezine ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı.Şırnak'ın Silopi ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi. Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.Şanlıurfa'da Tek Tek dağlarında başlayan 10 kilometrelik yürüyüş Karahantepe'de sona erdi.İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Akrobatik bisiklet ve paten gösterisinin ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Konfeti gösterisinin ardından sona erdi.Trabzon'da Beşirli çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen kutlama programında Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri yapıldı.Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.Kayseri'de 110 dağcı Erciyes'in zirvesinde Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı.Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.Kars Atletizm Sahası'nda düzenlenen törende folklor gösterileri yapıldı.Antalya'daki ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Gençlik ve Spor Gösterisi' düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl ilk kez 81 ildeki kent meydanlarında 'Gençlik ve Spor Festivalleri' gerçekleştirdi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı,TUSAŞ'ın Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde şehit ve gazi yakını gençlerle bir araya geldiAtatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.Kastamonu'da komandolar kutlamalarda zeybek oynadı. Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri sundu.Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında paraşüt etkinliği düzenlendi. Bir paraşütçü Aşağızeytin Köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı'na iniş yaptı. Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22) paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi. Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek ise gözden kayboldu. Genci arama çalışmaları başlatıl dı.TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu. HÜRJET de Samsun'da ilk kez 20 dakikalık özel bir gösteri gerçekleştirdi. Hürjet ve SOLOTÜRK'ün birlikte uçuşu ise nefes kesti.SABAH