Ayhan Bora Kaplan’ın işkence yaptığı dönem, Murat Çelik’in Organize’de müdür olduğu ortaya çıktı!

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılanmasına Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edildi. Tanıkların dinleneceğini söyleyen Mahkeme Başkanı, 'Ü5W1G8K6L3' kod adlı gizli tanığın ifadelerini geri çektiğini açıkladı. Bora Kaplan için çalışan kişilerin isimlerini tek tek veren gizli tanık 'Ü5W1G8K6L3'ün iddianamedeki ifadesinde "Şüpheli Bora Kaplan'ın silahlı suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğunu, Bora Kaplan'ın suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen bazı suçları bizzat azmettirdiğini, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine emir verdiğini, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan bazılarına ise doğrudan katıldığını beyan ettiği" ifadelerini kullanmıştı.

'AYRILMAK İSTEDİM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen ve müştekilik talebinde bulunan Erkan Doğan, sanıklardan Barış Kurt'un şoförlüğünü yaptığını, 8 yıl boyunca her işine koşturduğunu, her türlü telefon konuşmasına ve görüşmesine şahit olduğunu, zamanla bildiklerinin ağır gelmeye başladığını söyledi. Doğan, İhalelerde yaptığı uygunsuzluklar, hak yediğini ve yasal olmayan işlere karıştığını bildiğim için rahatsız oldum. Olayların bana da sıçramasından korktuğum için ayrılmak istedim. Paramı vereceğini söyledi. Ayhan Bora ile birlikte geldiler" dedi.

'ÖNCE AYHAN VURDU'

Parasını vermeyince Kurt'a mesaj atarak 'bağlantılarını açık ederim' dediğini söyleyen Doğan, "Rahatsız oldu, gizli numaradan aradı. Kendisi çok hat kullanırdı. 'Özveren sokağa gel' dedi. Arabanın içinde Ayhan Bora Kaplan vardı, araca bindim. Ayhan'ın sahibi olduğu mekana gittik, Ayhan'ın mekanı olduğunu biliyordum şüphelendim ama Barış Kurt'la daha önce fiziksel kavga yaşamadığımdan bana zarar vereceğini düşünmedim. Ayhan, Barış'a çok değer verdiğini onu rahatsız etmememi söyledi. Ayhan bana önce vurdu orada kim varsa beni darbetti" diye konuştu.

'İKİ GÜN SONRA KURTULDUM'

Burada işkenceye de uğradığını söyleyen Doğan, iki gün sonra ellerinden kurtulduğunu, kendisini görenlerin polisi araması üzerine hastaneye kaldırıldığını anlattı. Tanık Erkan Doğan, 2016'da yaşadığı olaylar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

MURAT ÇELİK MÜDÜR YARDIMCISIYMIŞ

Doğan'ın işkenceye uğradığı sırada, dosyadaki firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Emniyet müdür yardımcısı Murat Çelik'in Organize Şube Müdür Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sırada İçişleri Bakanı olarak Efkan Ala, Ankara Emniyet Müdür olarak Mahmut Karaaslan, Organize Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Erdinç Elpe ve Organize Müdürü Necati Çevik olduğu ortaya çıktı.