Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunur

Emine Erdoğan:
Gençlik, bir milletin
en kıymetli hazinesidir.
Bağımsızlık ancak
gençlerin azmi ve kararlılığıyla
korunabilir.
Emanet aldıkları mirasın
değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü
bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin
19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten
dileklerimle kutluyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Gençlerimizin azim ve
kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize
daha da hızlı ulaşacağız.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
:
Hayatın her alanında azmine ve heyecanına
ihtiyaç duyduğumuz gençlerimiz
başta olmak üzere aziz milletimizin
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 19
Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
Türkiye'nin gücü gençliği,
her alanda olduğu gibi sporda da
göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
Milli sporcularımız 1 Ocak'tan itibaren
1515 madalya kazandı.