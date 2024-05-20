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Giriş Tarihi: 20.5.2024

Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunur

ANKARA
Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunur
Emine Erdoğan: Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir. Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gençlerimizin azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağız.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Hayatın her alanında azmine ve heyecanına ihtiyaç duyduğumuz gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye'nin gücü gençliği, her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli sporcularımız 1 Ocak'tan itibaren 1515 madalya kazandı.
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Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunur
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