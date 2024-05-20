Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunur

Gençlik, bir milletinen kıymetli hazinesidir.Bağımsızlık ancakgençlerin azmi ve kararlılığıylakorunabilir.Emanet aldıkları mirasındeğerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlübir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içtendileklerimle kutluyorum.Gençlerimizin azim vekararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimizedaha da hızlı ulaşacağız.Hayatın her alanında azmine ve heyecanınaihtiyaç duyduğumuz gençlerimizbaşta olmak üzere aziz milletimizin19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlikve Spor Bayramı'nı kutluyorum.Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır.Türkiye'nin gücü gençliği,her alanda olduğu gibi sporda dagöğsümüzü kabartmaya devam ediyor.Milli sporcularımız 1 Ocak'tan itibaren1515 madalya kazandı.