Başörtülü hakim hakkında reddihakim talebinde bulunan avukat hakkında suç duyurusu

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 14 Mayıs'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıkmış, Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen D., mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Avukat Alperen D., duruşma sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" demişti. Avukatın reddihakim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hakimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek, duruşmayı 2 Temmuz'a ertelemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Alperen D. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Mahkeme başkanı ve üye hakimin 'başörtülü' olması sebebiyle reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen D. hakkında, mahkeme başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca mahkeme heyeti Ankara 1 No'lu Baroya şikayet dilekçesi verdi.

ADLİYELERDE BAŞÖRTÜSÜNÜN YASAKLILIĞINA DAİR YASAL BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusunda, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası işaret edilerek, "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Yürürlükte olan kanunlarda ve 'Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

BU HAKARETİ KABUL ETMEK VE SİNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Avukat Alperen D.'nin reddihakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilerek, "Avukat Alperen D.'nin pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadelerine yer verildi.

3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ

Avukat Alperen D. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülmesi talep edildi.

BARODAN AVUKAT HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ YAPILMASI İSTENDİ

Ankara 1 Nolu Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçede ise Avukat Alperen D. hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması talep edildi.