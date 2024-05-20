Bayraklı’da maaş isyanı dalga dalga büyüyor: Önce memurlar şimdi de işçiler

CHP'li Bayraklı Belediyesinde bir süredir devam eden memur eylemi şimdi de belediye çatısı altında görev yapan işçilere sıçradı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın işçilerin nisan ayı maaşlarının yüzde 30 eksik yatacağını açıklamasının ardından işçiler sokağa indi.

Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına üye işçiler maaşlarda yaşanan kesintileri protesto etmek için iş bıraktı. İşçilerin eylemine sosyal denge tazminatlarında kesinti yapılan memurlar da destek verdi.

ÇÖP KAMYONLARI KONVOY OLUŞTURDU

Sabah erken saatlerde belediye bünyesinde temizlik işlerinde görev yapan işçiler çöp kamyonlarını belediye binasının önüne getirdi. Kamyonların yolu kapatması sebebiyle metrelerce araç kuyrukları oluşurken trafikte kalan vatandaşlarla işçiler arasında gerginlikler yaşandı.

Belediye önünde eylem yapan işçilerin üzerinde 'Başkan hiç hoş gelmedin' yazan dövizler taşıdığı görüldü. Taksit taksit maaş uygulamasını protesto eden işçiler Başkan Önal'dan Maaşların hesaplara kesintisiz yatırmasını istedi. İşçiler taksit taksit maaş uygulamasının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini belirtti.