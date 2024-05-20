Gönül coğrafyasında zeybek havası

NATO'ya bağlı Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile Empati Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı. Konuşmaların ardından Temsil Heyeti Başkanlığında görevli binbaşının seslendirdiği şarkılar davetliler tarafından büyük alkış aldı. Program çerçevesinde gençler askerlerle birlikte halay çekip spor faaliyetlerine katıldı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) kutlama programı düzenledi.