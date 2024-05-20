İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını Akıncı İHA buldu: Türkiye’den ilk açıklama!

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23:30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı.

Saat 02:36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı. Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı. Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06:45'de Türkiye hava sahasına geri döndü.