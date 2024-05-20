İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünde 2 senaryo! İç hesaplaşmayı mı kurban gitti?

"REHBERLİK" KAVGASI MI?

İbrahim Reisi'nin ölümünün perde arkasında "İran Dini Liderliği Kavgası" da yatabileceği medyada çokça yer alırken Turgay Şafak, "Rehberlik" için İbrahim Reisi ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in isminin ön plana çıktığını kaydetti.

Hamaney sonrası daha çok tahminlerin Mücteba Hamaney'den yöne yapıldığını söyleyen Şafak, bunun için net ifadeler kullanmanın erken olduğunun altını çizdi. İran müesses nizamının İbrahim Reisi'yi de kademe kademe hazırladığını vurgulayan Şafak, "İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı yapıldı. Bu Reisi'yi 'Rehberliğe Hazırlıyordu' da denilebilir veya daha farklı '15-20 yıl ülkeyi yönetebilecek isim' olarak da bir makama getirmiş müesses nizam da denilebilir. İç çatışma muhtemel, ama çatışmanın böyle sabotaja evrileceği bilgisi yok elimizde." dedi.