Kirli kumpasa 7 tutuklama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen 7 şüpheli tutuklandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne gönderildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.Soruşturmada gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk da gözaltına alınmıştı. Şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği de belirlenen Kopuk ile diğer şüphelilerin de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.