Milli sporcuya akılalmaz ceza

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Nur Çakır'ın (17) sözleşmesini tek taraflı feshetti. Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olan Çakır, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile görüşerek, tebrikleri kabul ettikten sonra, sözleşmesi ABB tarafından hiç bir açıklama yapılmadan feshedildi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Spor Kulübü'nün, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi. ABB Meclisi, Büyükşehir Belediye Konferans Salonu'nda mayıs ayı son oturumunu gerçekleştirmek için Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.ABB Belediye Mecliss toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da tepkisini dile getirdi. Yalçın kulübün geri adım atmasını isteyerek, "Biz buradan çağrımızı ABB Spor Kulübüne iletmek istiyoruz. ABB Spor Kulübü geri adım atmazsa bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız" dedi.Yaşananları SABAH'a anlatan milli sporcu Çakır, kendisinin şamphiyonluk sonrası davet aldığı için AK Parti il başykanlığına gittiğini söyledi. Mansur Yavaş'tan davet almadığını, davet gelseydi gideceğini söyleyen Çakır, olayın siyasetle ilgili olmadığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Baba Lokman Çakır ise olay sonrası kulübe gittiğini, "Siz bizi ezerek, bizi çiğneyerek sporcumuzu AK Parti'ye götürdünüz. Bundan sonra da işinizi AK Parti görsün" yanıtını aldıklarını söyledi.