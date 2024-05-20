İstikbal mücadelemizin neferleri hep gençler oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda, gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu. Erdoğan buradaki hitabında özetle şunları söyledi:19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim.Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez. Çağ açıp, çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere koşturdu. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferlerinin daima gençlerdir. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp, çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. Asırlardır istiklal ve istikbal uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum.Erdoğan'ı "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi" ifadesini kullandığı milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizi dünya yenemedi, ben nasıl yeneyim" şeklinde karşılık verdi. Erdoğan gençlerle Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Milli güreşçiler Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz ile milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Erdoğan'a "altın madalya" için söz verdi. Besteci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ve ekibinin Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Marşı'nı icra ettiği programda, müzisyen gençler keman ve piyano dinletisi sundu. Şehit Polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ve annesi de davetliler arasındaydı. Milli güreşçi Ali Cengiz "2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp milletimizi gururlandırmak istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Paris'te olimpiyatı al, gel." demesi üzerine Cengiz, "Tüm çalışmalarımız, tüm hayatımız oraya odaklı." yanıtını verdi. Erdoğan "Sevgili gençler, başarı tablomuza Paris Olimpiyatarı'nda inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum" dedi. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu temsilci gençlerin 81 ilden getirdiği toprakla dolu vazoyu Erdoğan'a takdim etti. Programa Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de katıldı.Başkan Erdoğan "19 Mayıs gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Savunma sanayisinin iftihar projelerinin altında genç mühendislerimizin imzası var. Mesela, milli savaş uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinde, insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor" dedi.