Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı:
Samsun'da bundan
tam 105 yıl
önce başlayan
ve Millî
Mücadele'yi
zaferle
taçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlü
Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu
tarih oldu. Bu tarih, milletimizin düşman
işgaline karşı ülkemizin her köşesinden
yükselen istiklal ve istikbal ruhunun
kıvılcımı olmuştur. Milletimizin esarete
karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn
bir varoluş mücadelesini başlattığı
bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm
nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi
başlamıştır. Samsun'da yanan istiklal
meşalesi tüm Anadolu'ya yayıldı. 19
Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı,
en büyük sermayesi. Zorluklara karşı durmanın,
azimle, inançla, kararlılıkla hep
beraber mücadele etmenin anlamı bu
ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı
her türlü baskıya, provokasyona rağmen
hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme
mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın
ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve
hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz.
Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler
böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize,
bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin,
birbirinizle kardeşlik hukukunuzu
geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa
Kemal başta olmak üzere Kurtuluş
Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez
daha saygıyla anıyorum.