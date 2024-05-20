Samsun’da yanan istiklal meşalesi tüm Anadolu’ya yayıldı

Samsun'da bundantam 105 yılönce başlayanve MillîMücadele'yizaferletaçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlüTürkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğutarih oldu. Bu tarih, milletimizin düşmanişgaline karşı ülkemizin her köşesindenyükselen istiklal ve istikbal ruhununkıvılcımı olmuştur. Milletimizin esaretekarşı direnişini ortaya koyarak topyekûnbir varoluş mücadelesini başlattığıbu sürecin devamında ya istiklal ya ölümnidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesibaşlamıştır. Samsun'da yanan istiklalmeşalesi tüm Anadolu'ya yayıldı. 19Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı,en büyük sermayesi. Zorluklara karşı durmanın,azimle, inançla, kararlılıkla hepberaber mücadele etmenin anlamı buruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığıher türlü baskıya, provokasyona rağmenhızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenmemücadelesini ancak 19 Mayıs'ınruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine vehedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz.Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizlerböyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize,bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin,birbirinizle kardeşlik hukukunuzugeliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlikve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi MustafaKemal başta olmak üzere KurtuluşSavaşımızın bütün kahramanlarını bir kezdaha saygıyla anıyorum.