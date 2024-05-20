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Giriş Tarihi: 20.5.2024 18:47 Son Güncelleme: 20.5.2024 19:03

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İbrahim Reisi'nin vefatı nedeniyle İran halkına taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu acılı günde İran'ın yanında olduğunu belirtti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Görüşmede Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü
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