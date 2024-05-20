Süheyl Batum’dan Ali Koç’a suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşanan olaylar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede Süheyl Batum ve beraberindeki 9 kişi şikayetçi olarak yer aldı.

Suç duyurusunda ise Ali Koç, Selahattin Baki ve bazı yöneticiler şüpheli sıfatıyla yer aldı. Dilekçede, müsabaka sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarının Türk futboluna yakışmayacak tehditler savurduğu ileri sürüldü. Ali Koç'un Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a yönelik "Çık buradan, buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" şeklinde tehdit savurduğu suç duyurusunda belirtildi.

Stat müdürünün de saha içerisinde darp edildiği, Ali Koç'un maç sonrası yaptığı basın açıklamasındaki Galatasaray camiasının onur ve şerefini zedeleyecek sözler söylediği ileri sürüldü. Suç duyurusunda şüphelilerin "Hakaret", "Tehdit", "Kasten yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"HEPİMİZİ ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜYE SEVK EDEN OLAYLAR OLDU"

Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından Süheyl Batum basın açıklaması yaptı. Süheyl Batum, "Dün hepimizi çok büyük üzüntüye sevk eden olaylar oldu. Maçtan sonra yapılanları Galatasaray Spor Kulübü ve camiasının unutması mümkün değildir" dedi. Başkan adayı Batum, "Türkiye'nin en zengin insanının sadece torunu olmak Galatasaray'a bu denli ağır hakaretlerde bulunmayı haklı göstermez. Hiç kimse Galatasaray camiasına hırsızlar, şerefsizler gibi değerlendirmelerde bulunamaz" şeklinde konuştu.