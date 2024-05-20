Teleferik faciasında 19 şüpheliye soruşturma izni

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Hattı'da 12 Nisan'da bir kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin ise 23 saat boyunca havada mahsur kaldığı teleferik kazasında ihmalleri tespit edilen aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de olduğu 19 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Soruşturma izni yazısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANET A.Ş. firmasının işlettiği belirtilerek, belediye personelinin kazayla ilgili denetim ve gözetim anlamında ihmalleri olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Denetim görevini yerine getirmeyen isimlerin yasal sorumluluğu olduğuna vurgu yapıldı. 19 şüphelinin isimleri soruşturma dosyasına eklendi.