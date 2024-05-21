7.5 saatte 2100 km: İşte adım adım akıncı operasyonu

İran Dışişleri, Türk Dışişleri'ne destek talebini iletti.Ankara anında reaksiyon gösterdi, MSB'ye bilgilendirme yapıldı.Akıncı İHA ile gece görüş kabiliyeti olan Cougar helikopter görevlendirildi.AKINCI İHA hızla bölgeye gönderildi, helikopter hazırda bekletildi.AKINCI, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti.Belirlenen alanda dairesel hareketler yaparak arama yapılacak alanı daralttı.İran makamlarıyla ısı kaynağının koordinatları paylaşıldı.Akıncı 7.5 saat uçuş yaptı, 2100 km yol katetti. Alan etrafında canlı olup olmama ihtimaline istinaden arama yapıldı.Akıncı Görevini tamamlayıp Van İHA Komutanlığı'na geri döndü.Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti. İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.Dünyanın yakın merceğine aldığı operasyonda Akıncı'nın her anı milyonlarca kişi tarafından "Flightradar" üzerinden takip edildi.Akıncı İHA tek seferde azami 400 kilometrekarelik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabiliyor. Zorlu hava şartlarında uçabiliyor. Uydudan kontrol edilebiliyor.