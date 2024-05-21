Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 72 sanıklı davada dosyalar ayrıldı

Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan dava görülmeye başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3'ü tutuklu 7 sanık ve taraf avukatları katıldı.

DOSYANIN AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın avukatı, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden davayla bu dosyanın birleştirilmesini, yetkisizlikle gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme reddetti. Söz alan tutuklu sanık Ali Sadun Engin, kimseden maaş almadığını hatta cebinden para harcadığını söyledi.

"SEKÜLER BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

Sanık Ali Sadun Engin, hayatının 'Öncesi' ve 'Sonrası' olarak ikiye ayrıldığını söyleyerek, "Ben seküler bir ailede büyüdüm. Maneviyattan uzak bir hayat yaşıyordum. Sonra arkadaşlarımla tanıştım. Hayatım değişti. Allah rızası için yaşamaya başladım. 40 yıldır Allah yolunda yaptığımız faaliyetlerimizin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz karakolun yolunu bilmezdik. Ben ülke ülke gezip herkese hizmetlerimizi anlattım" dedi.

AL PACİNO VE ROBERT DE NİRO'YA HİZMET

Engin, "İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevesn ile tanıştık. Yeni adı Yusuf İslam'a gelmesi için kendisini davet ettik. Al Pacino ve Robert De Niro gibi isimlere hizmetlerimizi anlattım. Birebir sohbetimiz var. Ya ben gidiyorum Al Pacino ile konuşuyorum sonra gidiyorum AVM'de kadın mı kovalıyorum. Bu nasıl mantık" şeklinde konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Engin, "Adnan Oktar yazdığı kitaplardan bir kuruş para almadı. İsrail'le köprü vazifesi gördüğüm söyleniyor. Doğruyu anlatmak kötülükten men etmek anlamında da köprü vazifesi görmüş olabilirim. Biz zaten köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Filistin'den Müslüman liderleri, hahamları kanalımıza davet ettik konuşturduk. İsrail hükümeti Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye'ye özür mektubu yazdı ve fidye ödedi biz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak böyle bir şeye vesile olduk" diyerek suçlamaları reddetti.

"ŞiRKET SAHİBİ OLARAK İTİBARIM SIFIRLANDI"

Tutuklu sanıklardan Orkun Şimşek ise, şirketinin 2014'te kurulduğunu belirterek, "Adnan Oktar'la bir ilgisi yoktur, örgüt adına da kurulmuş değildir. Örgüt şirketi diyerek el konuldu ve batırıldı. Şirket sahibi olarak itibarım da sıfırlandı. Milyonlarca lira borca da sokulduk. Bu da başımıza gelen hukuksuzluklardan biridir. Ben hiçbir mali işi takip etmiyordum" dedi.

PAŞA DURMUŞ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Paşa Durmuş'un tahliyesine, sanıklar Erol Şimşek, Orkun Şimşek ve Ali Sadun Engin'in dosyasının ayrılmasına karar verdi. 42 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.