AK Parti İl yönetiminden CHP’li belediyeye tepki

AK Parti İl binasında basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve İl Belediye Meclis Üyeleri, ikinci kez seçilen CHP'li Ardahan Belediyesi'nin çalışanların maaşlarını yarısından daha az ödemesi ve kendilerinden olmayan personele mobbing uygulanmasını protesto etmek amacıyla açıklama yaptı.

Şov peşinde koşan belediye başkanı Faruk Demir'in, sattığı arsa paralarının kasada olduğunu kendi kendine yetecek durumda olduğunu her fırsatta dile getirdiğini açıklayan AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, "Sayın başkan dün böyle diyordunuz, bu arsa paraları nerede, Ardahanlı su havzasının üzerinde oturmasına rağmen dünyanın en pahalı su faturasını ödüyor, bu gelirler nerede kullanılıyor? İşçilerin maaşlarını niçin ödeyemiyorsunuz?Ardahan Belediyesi'nde personel kıyımından sonra şimdi de emekçilerin maaş haklarına göz dikilmiş durumdasınız. Maaşlarının yarısından daha azı yatan personelin mağduriyeti bir an evvel sonlandırılmalıdır. Evlerinin geçimini belediyede çalışarak karışlayan emekçi kardeşlerimizin aileleriyle birlikte zor durumda bırakılması kabul edilemez bir durumdur.

Önceki yıllarda sözleşme gereği yapılan zamların iptal edilmesinin gündeme getirilmesi ise tam bir hukuksuzluktur. Personele yapılan maaş zamlarının, 2019 yılında da yapıldığı gibi baskıyla zorla feragat ettirilmeye çalışılması belediyenin içinde bulunduğu borç batağını gözler önüne sermektedir. Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen halen borç durumu hakkında bilgi verilmemiş, içinde bulunulan durum hakkında açıklama yapılamamıştır. Personelin sendika haklarından vazgeçmesi için istifaya zorlanması, istifa etmeyenlerin ise işten atılmakla tehdit edilmesi kabul edilemez. Belediye başkanından beklentimiz bir an evvel Başkanı olduğu ile gelerek önce personelin maaş ve özlük haklarının geri iadesini sağlaması, istifa baskı ve zorlamalara bir an evvel son verilmesi ve ardından şehrin gerçek ihtiyaçlarıyla ilgilenmesidir.

Sayın Belediye Başkanı Faruk Demir sizden önce de bu ilde Belediye Başkanlığı yapan kişiler oldu. Sizin şuan yaptığınız hukuksuzluğu hiçbiri yapmadı. Belediye Başkanlığı Ardahan İlinde partizanlık yapma ve yandaşları ihya etme makamı değildir, hiçbir zamanda olmamıştır. Ardahan halkının bilhassa belediye çalışanlarının huzurunu bozmaya insanları kin ve nefrete sürüklemeye bu sebeple belediyenin yapması gereken işleri ihmal etmeye hakkınız yok. Sizi derhal bu tutumunuzdan vazgeçmeye davet ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.