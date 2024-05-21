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Giriş Tarihi: 21.5.2024 16:10

Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
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