CHP’li belediyede işçiler isyan etti

Memurların tazminatlarını eksik yatıran İzmir'in CHP'li Bayraklı Belediyesi, işçilerin maaşlarını da yüzde 30 eksik yatıracağını duyurdu. İşçiler kamyonlarını belediyenin önüne dizerek protesto ederken memurlar da eyleme destek verdi.CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, geçen hafta sosyal denge tazminatlarında yapılan kesinti nedeniyle bir gün süreyle iş bırakmıştı. 3 gün belediye önünde eylem yapan memurlardan sonra eylemlere işçiler de katıldı. Belediye Başkanı İrfan Önal'ın, nisan ayı maaşlarının yüzde 40 eksik yatacağını açıklaması sonrasında iş makineleriyle belediye binası önüne gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye işçiler, çöp kamyonlarıyla yolu kapatttı. Taksit taksit maaş uygulamasını protesto eden işçiler, Başkan Önal'dan maaşların hesaplara kesintisiz yatırılmasını istedi. İşçiler önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini belirtti.