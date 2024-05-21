CHP’li il başkanına, işçilerden soğuk duş: Burası sanki CHP belediyesi değil

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal kelimenin tam anlamıyla enkazla karşılaştı. Mali yapının çok bozuk olduğunu belirten Önal işçi ve memur maaşlarında kesintiye gideceklerini açıkladı. İşçi maaşları geçtiğimiz ay yüzde 15 bu ay da yüzde 30 eksik yattı. Memurların sosyal denge tazminatlarında ise kesintiye gidildi. Yaşanan şok gelişme sonrası önce memurlar ardından da işçiler sokağa indi. Dün iş bırakan işçiler belediye önünde eylem yaptı. İşçilere belediyede görev yapan memurlar da destek verdi. İşçi ve memurlar Başkan Önal'dan maaşlarını tam yatırmasını talep etti.

İL YÖNETİMİNDEN ZİYARET

Yaşanan kriz sonrası dün CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi Belediye Başkanı İrfan Önal'ı ziyaret etti. Tam kadro gerçekleştirilen ziyarete CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de eşlik etti.

"BURASI SANKİ CHP BELEDİYESİ DEĞİL"

Belediye binasına gelen Aslanoğlu'nu kapıda ilk olarak işçiler karşıladı. Aslanoğlu'na yaşadıkları mağduriyeti anlatan işçiler, "Gerçekten çok mağdur durumdayız, sizlerden rica ediyoruz bu işe el atın. En kısa sürede yardımınızı bekliyoruz. Bizim kendi belediyemiz ve CHP bayrağını buraya yine getirdik. Ancak şimdi CHP belediyesi değil de farklı belediye tarafından yönetiliyormuşuz gibi hissediyoruz" diyerek destek talebini iletti.

Karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşayan Aslanoğlu'nun işçilere "Elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışacağız. Bu tür istişarelerin yeni başladığı ortamda iletişimi kesen cümlelerden uzak durmak lazım. Taleplerinizi iletiyorsunuz. Sendika başkanları da görüşüyor, genel merkez de ilgileniyor, o yüzden hiç endişe etmenize gerek yok. Sakince bekleyin lütfen" dediği öğrenildi.

CUMA GÜNÜ BRİFİNG VERDİ

Aslanoğlu ve işçiler konuşurken Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın da kapıya inerek Aslanoğlu'nun yanına geldiği görüldü. Aslanoğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına çıktı. Bu arada sızan bilgilere göre Başkan Önal'ın geçtiğimiz Cuma Günü Ankara'ya CHP Genel Merkezine giderek krizle ilgili rapor verdiği de öğrenildi.