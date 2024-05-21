CHP'li Öğüt ile Demir arasındaki ego savaşı bilek güreşine dönüştü

31 Mart Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına aday olmak isteyen ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen Ardahan eski CHP milletvekili Ensar Öğüt ile CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in o günden sonra bilek güreşine tutuştukları görüldü.

Eski CHP milletvekili Öğüt tarafından Halilefendi Mahallesinde 2 sene önce temeli atılan otel inşaatında doğa tahrip edilirken seyirci kalan CHP'li belediye, Kura Nehri'ni çevreleyen kayalıklara zarar verilmesine de seyirci kaldı. Ancak yerel seçimlerde ki adaylık sürecinden araları bozulan ikili birbirlerinin aleyhinde açıklamalar yaparak kamuoyunu meşgul ediyor.

Ardahan Kalesi'ne yakın mesafede bulunan otelin Kura Nehri'ne bakan cephesinde ki kayalık alanın tahrip edilmesiyle doğanın silueti bozuldu.

İnşattan bisiklet yoluna düşen taşlar bardağı taşıran son damla oldu ve belediye tarafından otel mühürlendi.

CHP ESKİ İL BAŞKANI SENEM YATIRIM YAPTIĞIM İÇİN AK PARTİLİ BELEDİYE BANA DESTEK VERDİ

Eski CHP İl başkanı İlimdar Senem ise her ikisini de eleştirerek yatırım yaparken kendine her konuda destek veren AK Parti Çıldır Belediyesi'ne övgüler dizdi.

Senem, "Her ikiside Cumhuriyet Halk Partili olan belediye başkanı ve eski vekil, muhalefet edecek birileri yok mu ki sosyal medyadan birbirinize gider yapıyorsunuz. Yatırım yapan kim olursa olsun takdir etmek gerekmez mi inşaat esnasında taşda düşer kayada kimsenin başına düşmedi ya koca belediyede bir kamyon bir kepçe bir günde halledemez mi ki mühür vurup, muhalefet yapmak kime karşı, AK Parti belediye başkanı benim yaptığım küçük bir yatırıma suyu verdi araçlarıyla da destek verdi. Bu kin nefret niye, geleceğe dair siyasi hesap mı yoksa, Ardahan'a hakim olma hevesimi, yazıklar olsun ikinize de kaç gündür boş yere Ardahan gündemini meşgul ediyorsunuz." dedi.