İHA hazımsızlığına Aslı Baykal’dan manidar çıkış: O güçler mi devreye girdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri Azerbaycan ziyareti dönüşü dağlık bir araziye düşmüştü. İran, arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye'den gece görüşlü uçak talebinde bulununca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir İHA olay mahalline gönderildi. İHA'nın incelemeleri sonucu helikopterin düştüğü yerin konumu İranlı yetkililere iletildi. Belirlenen yere ulaşıldığında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin yaşamlarını yitirdikleri resmen doğrulandı.
ALTAYLI VE ATAKLI RAHATSIZ OLDU
İHA'nın İran'da görevini yaptıktan sonra ülkeye dönmesinin ardından Van Gölü'nde ay yıldız çizmesi de gurur verici bulundu. Geceleyin olay yerini tespit etmesinden dolayı bu başarıyı takdir edenler oldukça fazlaydı. Türkiye'nin teknoloji hamlesinin geldiği noktayı takdir edenler olduğu gibi teknolojinin gelişmesini hazmedemeyen bir grup da farklı yorumlar yaptı. Gazeteci Fatih Altaylı, İHA'nın İran'da yaptığını başka ülkelerin İHA'ları da yapabiliyor" diyerek başarıyı yadsımaya çalıştı. Gazeteci Can Ataklı ise "Bizim İHA'larımız buldu" söylemine tepki gösterdi. Ataklı, 'Erdoğan'ın damadının İHA'larının bulduğunu vurgulayarak başarıyı 'damat' söylemiyle küçültmeye çalıştı.
BAYKAL'DAN MANİDAR ÇIKIŞ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise yaşanan İHA tartışmaları ardından sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. Baykal, İran'da başarıyla görevini yapıp Türkiye'ye dönen İHA'nın başarısından gururlanmayanlara bir göndermede bulunarak "Varlığı milattan önceye dayanan komşu bir ülkenin yüksek teknoloji içeren bir konu için Türkiye'den yardım istemesi Türkiye'nin buna derhal hiç şüphesiz ki Türk yapımı bir uçakla cevap vermesi İHA'nın olay yerine gidip görevini başarıyla yerine getirmesi İHA'nın dönüşte Van Gölü üzerinde çizdiği bayrağımız, bütün milletimizin göğsünü gururla kabartmadı, hatta gözünü yaşartmadı ise çok üzüntü verici olur. Türkiye'nin çevremizdeki pek çok ülke gibi köşeye sıkışmasını isteyen güçler mi devreye girdi diye korkarım" dedi.