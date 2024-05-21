İHA hazımsızlığına Aslı Baykal’dan manidar çıkış: O güçler mi devreye girdi

BAYKAL'DAN MANİDAR ÇIKIŞ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise yaşanan İHA tartışmaları ardından sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. Baykal, İran'da başarıyla görevini yapıp Türkiye'ye dönen İHA'nın başarısından gururlanmayanlara bir göndermede bulunarak "Varlığı milattan önceye dayanan komşu bir ülkenin yüksek teknoloji içeren bir konu için Türkiye'den yardım istemesi Türkiye'nin buna derhal hiç şüphesiz ki Türk yapımı bir uçakla cevap vermesi İHA'nın olay yerine gidip görevini başarıyla yerine getirmesi İHA'nın dönüşte Van Gölü üzerinde çizdiği bayrağımız, bütün milletimizin göğsünü gururla kabartmadı, hatta gözünü yaşartmadı ise çok üzüntü verici olur. Türkiye'nin çevremizdeki pek çok ülke gibi köşeye sıkışmasını isteyen güçler mi devreye girdi diye korkarım" dedi.