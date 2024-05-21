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Giriş Tarihi: 21.5.2024 22:28

Manisa merkezli 6 ilde DEAŞ'a operasyon

Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İHA
Manisa merkezli 6 ilde DEAŞ’a operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı DEAŞ terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden M.Y. (35), A.C.G. (31) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

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Manisa merkezli 6 ilde DEAŞ'a operasyon
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