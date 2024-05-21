SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında 1 gözaltı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Gökhan Karaca gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemeler Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

SERTÇELİK İLE DEMİRCAN'I GÖRÜŞTÜREN ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Kopuk, alınan ifadesinin ardından Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kopuk, sulh ceza hakimliği tarafından mevcut delil durumuna nedeniyle yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.