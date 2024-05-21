SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sonuçları açıkladı: Onaylı randevu sistemini vatandaş nasıl karşıladı?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası geçen hafta başlayan randevu onay dönemine ilişkin konuştu. Tüm hastanelerin ziyaret edilip sorunların tespit edildiğini anlatan Koca, "Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
SON DAKİKA İPTALLERİ AZALDI
Şu anda bir sorunla karşılaşılmadı. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış oldu.
SORUNU ÇÖZENE KADAR MÜCADELE
Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaş sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz.
TÜM MESAİ ÇÖZÜM İÇİN
Öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz.