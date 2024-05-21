Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sonuçları açıkladı: Onaylı randevu sistemini vatandaş nasıl karşıladı?
Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:58 Son Güncelleme: 21.5.2024 12:21

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sonuçları açıkladı: Onaylı randevu sistemini vatandaş nasıl karşıladı?

Son dakika... Hastanelerdeki yoğunluğun azalması için düğmeye basan hükümet, onaylı randevu sistemi ile yeni bir dönemin kapısını araladı. Geçtiğimiz yıl alındığı halde gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyonu bulurken, birkaç saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon oldu. Randevu kapasitesinin yüzde 30'unun kullanılamadığı tespiti üzerine “onaylı randevu sistemi” uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta başlayan uygulama sonrası randevusuna gelen vatandaşların oranında önemli artış olduğunu ifade etti. Koca, onaylı randevu dönemi değerlendirme sonuçlarını da Haziran ayında tüm kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sonuçları açıkladı: Onaylı randevu sistemini vatandaş nasıl karşıladı?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası geçen hafta başlayan randevu onay dönemine ilişkin konuştu. Tüm hastanelerin ziyaret edilip sorunların tespit edildiğini anlatan Koca, "Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA İPTALLERİ AZALDI

Şu anda bir sorunla karşılaşılmadı. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış oldu.

SONUÇLAR HAZİRAN'DA

Koordinasyon Kurulunda 1 aylık sonuçları değerlendirip gelecek ay da açıklayacağız. Esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek.

SORUNU ÇÖZENE KADAR MÜCADELE

Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaş sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

TÜM MESAİ ÇÖZÜM İÇİN

Öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz.

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sonuçları açıkladı: Onaylı randevu sistemini vatandaş nasıl karşıladı?
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