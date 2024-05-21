TBMM Dışişleri Komisyonu 13 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Fuat Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmesi nedeniyle İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Oktay, "Enkazın yeri İran makamlarının da talebi ile hızla görevlendirilen Akıncı tipi İHA'mız tarafından tespit edilmiştir. Kısa sürede harekete geçilerek sınırlarımızın ötesinde başarıyla icra edilen bu görev; ülkemizin, silahlı kuvvetlerimizin ve savunma sanayimizin ulaştığı gurur veren seviyeyi ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Oktay, bu görevde emeği geçenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu imkan ve kabiliyetlere sahip olmasını mümkün kılan sivil, asker tüm yetkilileri tebrik etti.

Türkiye'nin çevresindeki krizlerin aynı hızda ve şiddette yaşanmaya devam ettiğine dikkati çeken Oktay, Rusya-Ukrayna savaşının da şiddetlenmeye başladığını söyledi.

Suriye'deki olası gelişmelerin ve buradan Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı daima hazır olunması gerektiğine işaret eden Oktay, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşması hala imzalanmamış durumda. Maalesef bazı bölge dışı ülkelerin adeta bunu ve Kafkaslar'a barış gelmesini engellemeye yönelik bir tutum izlediğini görüyoruz." dedi.