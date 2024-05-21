AK Partili Veysel Tipioğlu’nun Meclis’teki konuşması gündem oldu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, bugün TBMM'de yaptığı konuşmayla ülke gündemine oturdu. CHP grubunun polis istihbaratlarıyla ilgili vermiş olduğu soru önergesine AK Parti grubu adına Türkiye TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu cevap verdi.

Tipioğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; ''Türk polisi ülkemizin göz bebeğidir. Bu çerçevede emniyet teşkilatımız çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletinin insan haklarına ve insan onuruna dayalı yapısını korumakla görevli en temel teşkilatlarından bir tanesidir. Bu özelliğini koruması içinde AK Parti hükümetleri tarafından yaptığımız reformlar ve iyileştirmeler ile bu husustaki hassasiyetimizi her zaman ortaya koyduk ve ortaya koymaya devam ediyoruz.Değerli Milletvekilleri Sizlere polis intiharları ile ilgili uluslararası verileri kısaca paylaşmak istiyorum Dünya ülkeleri 2009-2018 yılları arasında yüz binde Fransa'da 34.92, Portekiz'de yüz binde 19.54 Avusturalya'da yüz binde 16.01, ,Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binde 16, Türkiye'de yüz binde 15.07'dir" dedi.

HER POLİSİMİZİN CANI ÇOK KIYMETLİDİR

Tipioğlu sözlerini kesen CHP grup vekillerine tepki göstererek konuşmasına devam etti. "Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde yaşanan polis intiharları olayı Avrupa ülkelerinden azdır. Ancak her bir polisimizin canının çok kıymetli olduğunu, tek bir canımızı bile kaybetmeyi kabul etmediğimizi üzülerek ifade etmek istiyorum.

EMNİYET TEŞKİLATINDAN SİZE PRİM ÇIKMAZ!

Değerli arkadaşlar gönül isterdi ki muhalefet partisi bu verdikleri önergede samimi olsunlar bu yapılanlara gerçekten katkı sunma düşüncesi taşısınlar siyasi rant uğruna yapmasınlar. Ama size bir tavsiyede bulunacağım. Yiğitler otağı vatan millet sevdalısı serden geçtilerin yatağı emniyet teşkilatından size prim çıkmaz. Bunu böyle bilin.Ama siz sözde başka özde başka olmaya devam ediyorsunuz. Bugün toplumun her kesiminde olabilecek bazı acı vakaları gerekçe göstererek emniyet teşkilatımıza kara çalmaya çalışmak emniyet teşkilatımıza ve milletimize şirin gözükmeye çalışmaktan başka birşey değildir.

AĞIZLARINI AÇMAYAN SİZLERSİNİZ

Güvenlik güçlerimizi şehit eden terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanlar bu partiler ile işbirliklerini sorgulayamayanlar, tam tersine onların kalbi kırılmasın diye ağızlarını açmayanlar sizlersiniz. Bunun yerine emniyet teşkilatının çalışma şartlarının kötülüğünden dem vuranlar, 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise taş atan, sopa atan, ortalığı yakıp yıkan terör sevicilerine arkasında saf tuttunuz. Bu tiplere destek verdiniz. Bu nedenle sizin verdiğiniz önergenin de tavsiyenin de gerçek olmadığını biliyoruz. Sokakta hangi tarafta olduğunuzu bildiğimizden burada da sosyal medyada da eleştirmenize kanmıyoruz kandıramayacaksınız" dedi.