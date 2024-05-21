Yazıcıoğlu’nun öldüğü kazayla benzerlikler

SABAH'a olayı değerlendiren strateji ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş ile uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü şüpheli helikopter kazasıyla benzerliğine dikkat çektiler. Keleş "İki helikopter de Bell marka Amerikan yapımı. İki olay da sisli havada gerçekleşti. Kaza sonrası iki olayda da ilk arama çalışmalarına köylüler gitti" dedi. Ülger de tıpkı Yazıcıoğlu olayında olduğu gibi Reisi'nin helikopterinin de hiç sinyal alınamayan, enkazının bulunması çok zor olacak bir bölgeye düşmesine dikkat çekti.