Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zor sorular: Sen kimin için çalışıyorsun?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, HDP'nin kapatma davasına ilişkin devam eden sürece değinerek, "6-8 Ekim 2014 tarihinde 37 kişinin ölümüne yol açan isyan teşebbüsünün azılı faillerinin hüküm almaları hukuk devletinin gereği. İşlenmiş suç kimsenin yanına kalmayacak. PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağ hukuken tescillendi. Peki Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakıyor? HDP bugün değilse, ne zaman kapatılacak, onun uzantısı DEM'in Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacak?" ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de HDP üzerinden hedef alan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan, önüne geçen, karar süreçlerine tıkaç olan sanıyorum kalmadı. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalı. DEM eşbaşkanları, mücadeleye yükleneceğiz, diyorlar. Türkiye bölücülükle yüzleşecek ve hepinizin kanlı maskesi mahkeme önünde düşecek. CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık ve hukuksuzluk vurgusu yapması, normalleşme ve yumuşama ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisi.Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum. İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkûmlarının affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Beraber DEM'lendiklerinize söz verdiniz mi? Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk ne?Emniyet ve yargı içine yuvalanmış FETÖ benzeri oluşumların kumpas hazırlıkları, siyasete ve demokrasiye ket vurma planı yapan köksüzlerin tuzakları deşifre edilerek alayı birden yakayı ele verdi. Habis urun görünen kısımları kadar, görünmeyen ve kamufle halde bekleyen figüranlarının da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ve yerleşme ihtimalini ciddiyetle değerlendirmek lazım.Genel merkezi Ankara'da olup, genel emri yabancı başkentlerden alan partinin demokrasiye, millete ve insana şerefli hizmetinden bahsedilemez. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç milletvekiline sahip olduğumuz değil. Mehmetçiğimiz, polisimiz, yurtiçinde ve dışında olmak üzere teröristleri etkisiz hale getirirken, milli irade olarak sizler Meclis'te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı, gereken ceza verilmeli.(İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin vefatı hakkında) Hakikaten kaza mı, yoksa sabotaj mı, bilemem fakat trajik olayın içyüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması zorunluluk. İsrail'in iddia edilen kazadaki rolü, ABD'nin nerede durduğu muhakkak berraklaşmalı.