CHP’li Tugay, 71 kişiyi ekmeğinden etti! "Kurban edildik, gerekirse açlık grevine gideceğiz"

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay yerel seçimlere kısa bir süre kala Soyer yönetimi tarafından belediyeye 2 bin işçi alındığını belirtti. Tugay işe alım için evraklarını teslim eden 1000 kişinin de işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Toplu işten çıkarma yok diyen Tugay bu açıklamasından kısa bir süre sonra İzdoğa Şirketinde 50, İzenerji Şirketinden ise 21 kişiyi istenilen kriterleri taşımadığı gerekçesi ile kapı önüne koydu.
BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Sendika ile belediye yönetimini karşı karşıya getiren işçi kıyımı sonrası işten çıkarılan işçiler eylem kararı aldı. Tüm Bel sen İzmir 1 ve 2 No'lu şubede, işten çıkarılan İzenerji işçiler adına ortak basın açıklaması yapan işçiler İzmir Büyükşehir Belediye Binası önünde oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı.
"1 NİSAN BİZİM TERCİHİMİZ DEĞİLDİ"
'İşimizi geri istiyoruz' pankartıyla basın açıklaması gerçekleştiren işçiler, "Biz 10 Mayıs 2024 tarihinde işten atılan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileriyiz. İzenerji bünyesinde çalışan işçiler olarak işten atıldık. Aylar öncesinde başlayan işe alım sürecimiz olmasına rağmen 1 Nisan tarihinde işe başlatıldık, bu durum bizim tercihimiz değildi. İşe alım sürecinde bizden istenen güvenlik soruşturması, sağlık raporu gibi evraklarımız eksiksiz ve sorunsuzdu. Toplu iş sözleşmemizde yazan deneme sürecini tamamlamıştık. Çalıştığımız birimlerde aktif olarak çalışıyorduk, hatta çalıştığımız birimlerde yetersiz personelle çalışıyorduk" ifadelerine yer verdi.
"21 KİŞİ KURBAN EDİLDİ"
21 kişinin işten çıkarıldığını aktaran işçiler, "Belediyede işe başladığı için çalıştığı yerden tazminatını yakarak ayrılan arkadaşlarımız oldu, işletmesi olan işini kapattı, aramızda bir kaç ay sonra evlenecek arkadaşımız var. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki anlaşmazlık, biz emekçileri mağdur ediyor. Çalıştığımız sosyal hizmetler birimi İzmir halkına hizmet götüren önemli bir birim, bizi işten çıkararak, birimimizi kapatmak aslında İzmir halkına ulaştırılacak, kreş, sağlık, sosyal hizmet gibi hakların da sekteye uğraması anlamına geliyor. Bizlerde biliyoruz ki 1 nisandan sonra işe başlayanlar sadece bizler değiliz. Hiçbir emekçinin işinden aşından olmasını istemiyoruz ve istemeyiz. Lakin burada özellikle 21 arkadaşımız seçilerek kurban edilmiştir. Bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Biz işimize dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
OTURMA EYLEMİ BAŞLAYACAK
Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde oturma eylemine başlayacaklarını belirten işçiler, 'mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz' dedi.
GEREKİRSE AÇLIK GREVİ
İsmini vermek istemeyen bir başka işçi ise, "2019'da işe başvuru yapılıyor. Herkesin iş ile ilgili umudu var. 5 yıllık başvuru maalesef bu döneme denk geldi. Biz insan kaynaklarından arandık. İş başvurunuz var gelin görüşelim dediler. Evraklarımızı teslim ettik. Evraklarımızı eksiksiz olarak teslim ettik. Evrakları imzaladıktan sonra 1 Nisan itibariyle sigortamız başladı. Kimsenin böyle bir lüksü yok. Biz her gün işimizin başındaydık. Bir arkadaşımızın 18 gün sonra düğünü vardı. İş yerimi kapattım. Yukarıdaki iktidar çekişmesi bizim bütün hayallerimizi elimizden aldı. Bizim buradaki derdimiz ortamı germek değil. Sesimizi belediye başkanımıza ve İzmir halkına duyurmak istiyoruz. Biz bunun sonucunda işimizin başına dönmeyi umut ediyoruz. Sendikamız yanımızda ve gerekirse açlık grevine kadar götüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
TUGAY'I DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ
18 gün sonra evlenecek olan bir başka işçi ise, "18 gün sonra düğünüm var. Büyük hayallerle düğün için hazırlanırken işten çıkarıldım ve yıprandım. Cemil Tugay Başkanı düğünüme davet ediyorum. Düğün hediyesi olarak da işimi geri istiyorum" dedi.
SOYER'DEN 'TORPİLLİ' İDDİALARINA YANIT
Torpil iddialarına yanıt veren İşçiler, "Ben Tunç Bey'in adamı olsaydım çoktan işe girmiş olurdum. 41 ay önce mülakata girdim ve 41 aydır bekliyorum. Torpili olsaydık bu durumda olmazdık. Bu soruyu 21 kişiye değil de 84 kişiden 21 kişiye düşüren insanlara sormak lazım. Asıl torpilli olanlar sabah 9'da işten çıkarılıp, öğleden sonra işe geri alınanlar" dedi.