CHP’li Tugay, 71 kişiyi ekmeğinden etti! "Kurban edildik, gerekirse açlık grevine gideceğiz"

"21 KİŞİ KURBAN EDİLDİ"

21 kişinin işten çıkarıldığını aktaran işçiler, "Belediyede işe başladığı için çalıştığı yerden tazminatını yakarak ayrılan arkadaşlarımız oldu, işletmesi olan işini kapattı, aramızda bir kaç ay sonra evlenecek arkadaşımız var. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki anlaşmazlık, biz emekçileri mağdur ediyor. Çalıştığımız sosyal hizmetler birimi İzmir halkına hizmet götüren önemli bir birim, bizi işten çıkararak, birimimizi kapatmak aslında İzmir halkına ulaştırılacak, kreş, sağlık, sosyal hizmet gibi hakların da sekteye uğraması anlamına geliyor. Bizlerde biliyoruz ki 1 nisandan sonra işe başlayanlar sadece bizler değiliz. Hiçbir emekçinin işinden aşından olmasını istemiyoruz ve istemeyiz. Lakin burada özellikle 21 arkadaşımız seçilerek kurban edilmiştir. Bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Biz işimize dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

OTURMA EYLEMİ BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde oturma eylemine başlayacaklarını belirten işçiler, 'mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz' dedi.

GEREKİRSE AÇLIK GREVİ

İsmini vermek istemeyen bir başka işçi ise, "2019'da işe başvuru yapılıyor. Herkesin iş ile ilgili umudu var. 5 yıllık başvuru maalesef bu döneme denk geldi. Biz insan kaynaklarından arandık. İş başvurunuz var gelin görüşelim dediler. Evraklarımızı teslim ettik. Evraklarımızı eksiksiz olarak teslim ettik. Evrakları imzaladıktan sonra 1 Nisan itibariyle sigortamız başladı. Kimsenin böyle bir lüksü yok. Biz her gün işimizin başındaydık. Bir arkadaşımızın 18 gün sonra düğünü vardı. İş yerimi kapattım. Yukarıdaki iktidar çekişmesi bizim bütün hayallerimizi elimizden aldı. Bizim buradaki derdimiz ortamı germek değil. Sesimizi belediye başkanımıza ve İzmir halkına duyurmak istiyoruz. Biz bunun sonucunda işimizin başına dönmeyi umut ediyoruz. Sendikamız yanımızda ve gerekirse açlık grevine kadar götüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

TUGAY'I DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ

18 gün sonra evlenecek olan bir başka işçi ise, "18 gün sonra düğünüm var. Büyük hayallerle düğün için hazırlanırken işten çıkarıldım ve yıprandım. Cemil Tugay Başkanı düğünüme davet ediyorum. Düğün hediyesi olarak da işimi geri istiyorum" dedi.

SOYER'DEN 'TORPİLLİ' İDDİALARINA YANIT

Torpil iddialarına yanıt veren İşçiler, "Ben Tunç Bey'in adamı olsaydım çoktan işe girmiş olurdum. 41 ay önce mülakata girdim ve 41 aydır bekliyorum. Torpili olsaydık bu durumda olmazdık. Bu soruyu 21 kişiye değil de 84 kişiden 21 kişiye düşüren insanlara sormak lazım. Asıl torpilli olanlar sabah 9'da işten çıkarılıp, öğleden sonra işe geri alınanlar" dedi.