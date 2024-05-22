Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: “Kamu görevine geri dönemezler”

FETÖ İLE İRTİBAT VE İLTİSAKINI SAMİMİCE İTİRAF ETMİŞTİR



Daire, bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan davacının, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakını samimi bir şekilde itiraf ettiğine dikkat çekerek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.