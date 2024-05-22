Dünya, AKINCI TİHA’yı konuşuyor

Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında enkazın yerinin bulunmasında üstlendiği görev dünya medyasında geniş yer aldı.CNN haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı.CBS News, Türk İHA'sının çektiği görüntüleri paylaştı.İtalyan Corriere Della Sera gazetesi, "Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden insansız hava aracı, kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasını sağladı" ifadelerini kullandı.Rus haber ajansı TASS, helikopterin yerinin Türk İHA'sı tarafından bulunduğunu yazdı.Çinli basın kuruluşu CGTN "Türk İHA'sı düşen helikopterin ısı kaynağının izini sürdü" ifadelerine yer verdi.NewArab yayın organı "Arama kurtarma çalışmalarına Türk müdahalesi" manşetini attı.Al Monitor, "Türkiye'nin en hızlı drone'u, İran'daki helikopter enkazının bulunmasında kilit rol oynadı" diye yazdı.Jerusalem Post, Türk İHA'larının teknik özelliklerine yer verdi.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Akıncı 9 bin 700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı veya insansız hava aracı o şartlarda bunu yapamaz. Uydu haberleşmesinde TÜRKSAT'ı kullandık. 23.00'ten sabaha kadar ekiplerimiz TSK'yla çalıştı. Akıncı önemli bir göreve imzasını atarak dünyaya damga vurdu.