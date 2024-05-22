Gizli tanıkla kumpasın şifresi ‘Z7’

Ayhan Bora Kaplan davasının 'firari' gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yayınladığı yeni ses kayıtlarında; Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, Sertçelik'e siyasilere yönelik yapılacak kumpasta ikinci kez gizli tanık olması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlarda; Demircan'ın "Yeniden farklı bir sürece gireceğiz. Ondan sonra yine aynı şekilde devam edeceksin. Ama M7 olamayacaksın.Firari gizli tanık Serdar Sertçelik ile tutuklanan Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen konuşmalar.Ya da Z7 olacaksın. Başka bir anlamı da olacak. Sana yeni kimlik verilecek. Bak bu son şansın. Sınır kapısından seni aldırınca bir de haber yaptıracağım. Sahte kimlik ve pasaportunu servis ettireceğim. Sertçelik olarak avukatın eşliğinde başkanın yanında ifaden alınacak. Bora'nın göndereceği avukatlardan biri de olabilir. Sen ifadelerini verirsin. Suçlamaların hiçbirini kabul etmezsin. 'Ben zaten mağdurum, zor durumdayım' falan dersin. Ondan sonrası bende. Ama benim dediğim bir kelimenin dışına bile çıkmayacaksın" dediği yansıdı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'Suç için anlaşma' yönünden ayrı bir değerlendirme yapılırken, şüphelilere ait USB, cep telefonu ve bilgisayarlar dahil 180 materyale el konuldu. HTS analiz raporları ile MASAK verilerinin de incelenmesinin devam ettiği bildirildi. Müdür Yardımcısı Demircan, bilgisayarının şifresini vermezken tutuklanan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in kişisel cep telefonuna format attığı tespit edildi.Olayda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat da tutuklanmıştıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve Sertçelik'in kaçırılmasında rolü olduğu iddiasıyla tutuklanan Ramazan Kubat ise hakkındaki iddiaları reddetti. Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Gökhan Karaca gözaltına alındı. Sertçelik ile Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Kopuk ise çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışı yasağı konularak serbest bıraıldı.