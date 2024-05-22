Haydar Dümen’in eşini de dolandırmışlardı… 5 çete üyesi tutuklandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Polisleri düzenlemişti. Borç verdikleri kişilerin taşınmaz varlıklarına tehdit ve şantaj yöntemiyle el koyan çete çökertilmişti. İddialara göre; Tanju A. ve çete üyeleri, mali sıkıntıları olan bazı kişilere borç para verdi ve karşılığında teminat istedi. Teminatları tapu müdürlüklerinde devir işlemleri yaptırarak taşınmaz satışı olarak gösteren çete üyeleri, taşınmaz satışlarına istinaden mağdurların banka hesaplarına paralar göndererek aynı gün içerisinde paraları çektirip tekrar paraların kendilerine getirilmesini sağladı. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda beş kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 18 tapu senedi, beş banka dekontu, 16 alım-satım sözleşmesi, bir sözleşme ve 14 fatura ele geçirildi.
DÜMEN'İN EŞİNİ DE GASP ETTİLER
Operasyonda gözaltına alınamayan Tanju A. firar konumunda bulunurken, Tanju A.'nın kardeşi CHP Silivri İlçe Meclis Üyesi Rıza A. da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Çete üyelerinin toplamda 300 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edildi. İddialara ve Mali Şube Polisleri'nin tespitlerine göre; iki yıl önce hayatını kaybeden Köşe Yazarı Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, maddi sorunlar yaşadığı için çete üyeleriyle irtibata geçti. Gülten Dümen, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir'de beş katlı taşınmazını satmak istedi. "Tefeci" çetenin üyeleri taşınmaza; ederinin çok altında olmak üzere 30 milyon lira değer biçti. O paranın sadece sekiz milyon 77 bin lirası ödendi. O esnada noter üzerinden satış yapıldı ve taşınmaz çete üyesi Emrah E.'nin üzerine geçirildi. Çete üyeleri "Bloke" koydukları sekiz milyon 77 bin lirayı da geri çekti ve iddialara göre parasını geri isteyen Gülten Dümen ile buluştu.
BEŞ ÇETE ÜYESİ DE TUTUKLANDI
Çete üyeleri Gülten Dümen'in kolundaki "Rolex" marka saati ve çantasında bulunan 10 bin doları da gasp ederek aldı. Şikayetçi olan mağdur Gülten Dümen gibi aynı teknikle mağdur edilen Mustafa Akışık da iddiaya göre 2022 yılında bir taşınmazını "Salvador" adlı bir şirkete devretti. Polise başvuran ve şikayetçi olan Mustafa Akışık günlük zararının 100 bin lira olduğunu ifade etti. Firari Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu dört çete üyesini yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıza A., Emrah E., Muammer A., Korkmaz Ç. ve Kemal D. cezaevine gönderildi.