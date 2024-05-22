Haydar Dümen’in eşini de dolandırmışlardı… 5 çete üyesi tutuklandı

DÜMEN'İN EŞİNİ DE GASP ETTİLER

Operasyonda gözaltına alınamayan Tanju A. firar konumunda bulunurken, Tanju A.'nın kardeşi CHP Silivri İlçe Meclis Üyesi Rıza A. da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Çete üyelerinin toplamda 300 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edildi. İddialara ve Mali Şube Polisleri'nin tespitlerine göre; iki yıl önce hayatını kaybeden Köşe Yazarı Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, maddi sorunlar yaşadığı için çete üyeleriyle irtibata geçti. Gülten Dümen, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir'de beş katlı taşınmazını satmak istedi. "Tefeci" çetenin üyeleri taşınmaza; ederinin çok altında olmak üzere 30 milyon lira değer biçti. O paranın sadece sekiz milyon 77 bin lirası ödendi. O esnada noter üzerinden satış yapıldı ve taşınmaz çete üyesi Emrah E.'nin üzerine geçirildi. Çete üyeleri "Bloke" koydukları sekiz milyon 77 bin lirayı da geri çekti ve iddialara göre parasını geri isteyen Gülten Dümen ile buluştu.