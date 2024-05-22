Mazbata eylemi yapan başkan 363 işçiyi kovdu

Van'da seçimlerden sonra örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla mazbatası verilmeyen ancak daha sonra YSK kararıyla mazbatasını alan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yönetimindeki büyükşehir belediyesinde büyük işçi kıyımı yaşandı. Mazbata verilmemesi nedeniyle sokak gösterileri yaparak kenti savaş alanına çeviren ve izinsiz gösterilere de katılan Belediye Başkanı Zeydan, başta VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İşleri) olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan Hak İş Sendikası üyesi 363 kişiyi bayram öncesi mesaj yoluyla işten attı.Yine DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nden 272, Edremit Belediyesi'nden 50 ve Tuşba Belediyesi'nden ise 37 kişi işten çıkarıldı. Van'daki DEM'li belediyelerden toplamda Hak İş Sendikası üyesi 722 çalışanın çıkışı verilirken, sendika belediye önünde çadır kurarak eylem başlattı.DEM Parti bir süre önce atılan işçilerin yerine cuma günü mülakat yaparak kendi adamlarını işe aldı. Belediyeye alınan işçiler arasında KHK kararıyla işten atılanların da olduğu ileri sürüldü. Sendika çalışanların haksız yere işten atıldığını belirterek hukuki mücadele başlattı.