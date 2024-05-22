Sosyal medyada tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

Nilüfer ilçesinde eşi ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Ahmet Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaşını 20 yaş küçük gösterip tanıştığı 12 yaşındaki S.Ö ile bir süre sohbet etti. Kendisinin bekar olduğunu ve evde annesiyle birlikte yaşadığını söyleyen Bayraktar, kız çocuğunu evine davet etti. Eve gelen S.Ö'yü kısa süre sonra yatak odasına götüren Ahmet Bayraktar, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

ABLASI ŞÜPHELENDİ

Eve boynunda morlukta gelen S.Ö'yü gören ablası durumdan şüphelendi. Ablası tarafından sıkıştırılan S.Ö, yaşadıklarını anlattı. Emniyete gidip şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.Ö'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Bayraktar verdiği ifadede, S.Ö'nün yaşının büyük olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Yaşını 19 olarak bildiğini söyleyen Ahmet Bayraktar çıkarıldığı mahkemede, "Yaşı küçük kıza cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.