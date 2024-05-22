Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyada tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Giriş Tarihi: 22.5.2024 13:32

Sosyal medyada tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

Bursa'da 42 yaşındaki Ahmet Bayraktar, sosyal medya üzerinden tanıştığı 12 yasındaki kız çocuğu S.Ö'yü evine davet etti. Çocuğu yatak odasına götüren ve cinsel istismarda bulunan Bayraktar tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sosyal medyada tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

Nilüfer ilçesinde eşi ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Ahmet Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaşını 20 yaş küçük gösterip tanıştığı 12 yaşındaki S.Ö ile bir süre sohbet etti. Kendisinin bekar olduğunu ve evde annesiyle birlikte yaşadığını söyleyen Bayraktar, kız çocuğunu evine davet etti. Eve gelen S.Ö'yü kısa süre sonra yatak odasına götüren Ahmet Bayraktar, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

ABLASI ŞÜPHELENDİ

Eve boynunda morlukta gelen S.Ö'yü gören ablası durumdan şüphelendi. Ablası tarafından sıkıştırılan S.Ö, yaşadıklarını anlattı. Emniyete gidip şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.Ö'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Bayraktar verdiği ifadede, S.Ö'nün yaşının büyük olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Yaşını 19 olarak bildiğini söyleyen Ahmet Bayraktar çıkarıldığı mahkemede, "Yaşı küçük kıza cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA