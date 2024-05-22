TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'daki programı kapsamında Türkistan kentinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nde düzenlenen "21. Yüzyılda Türk Dünyasının Yeri" başlıklı konferansta konuştu:Sabahleyin Astana'dan buraya geldik. Öğlene doğru Aslan Baba'dan destur alarak yola çıktık. Arkasından Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin himmetlerine sığındık ve bir büyük bilim yuvası olan ve az önce öğrencilerinin sayısının 100 bini aştığını öğrendiğim üniversitemizde bir araya geldik. Üniversitelerin davetlerine koşarak icabet etmeye çalıştım. Çünkü ülkelerimizin ve insanlığın geleceği bilimden geçer.Kazak makamlarıyla çok verimli, faydalı görüşmeler yaptık. Ekselansları Tokayev, bendenizi ve TBMM üyelerinden oluşan heyetimizi kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkiyi, geldiği noktayı teferruatıyla görüşme imkânını bulduk. Değerli meslektaşım Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov'la da birlikte iki parlamneto heyeti arasındaki görüşmeleri yaptık. Türkiye ve Kazakistan arasında tarihi bir momentum yakalanmıştır. Her iki ülkenin hükümetleri karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve mevcut potansiyellerinden en iyi şekilde istifade etmek bakımından büyük bir ortak anlayış içindedir. Bu ortak anlayışın Türk dünyasına büyük katkıları olacağına inanıyorum.Türk dünyasının güçlenmesinden kimse endişe etmesin, kimse bundan rahatsızlık duymasın. Çünkü bu coğrafyada bulundukları her bir bölgede farklı etnik ve milli kimliklerle yıllardır, asırlardır bir arada bulunan Türk toplulukları dünya barışının teminatıdır. AA