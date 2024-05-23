Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye telefonu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit düştü.

ŞEHİTLERİN NAAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi memleketi Iğdır'da defnedildi. Aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi ise Siirt'in Eruh ilçesinde toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, bölgede teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Zorba ve Yıldız'ın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.