CHP’li Tugay, 71 kişiyi ekmeğinden etti

1 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 71 kişiyi işten çıkardı. Sendika ile büyükşehir belediye yönetimini karşı karşıya getiren işçi kıyımının yankıları sürerken işten çıkarılan işçiler "Kurban edildik" diye konuştu. Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatan işçiler, "İşe iade olmazsa bazı arkadaşlarımız açlık grevine gidecek" dedi. Tugay, İzdoğa şirketinden 50, İzenerji şirketinden ise 21 kişiyi istenilen kriterleri taşımadığı gerekçesi ile kapı önüne koydu. Sendika ile belediye yönetimini karşı karşıya getiren işçi kıyımı sonrası işten çıkarılan işçiler önce basın açıklaması yaptı, ardından da Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi önünde oturma eylemine başladı.